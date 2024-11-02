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Katil İsrail saldırılarını 393 gündür sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 314'e çıktı

Katil İsrail saldırılarını 393 gündür sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 314'e çıktı

15:482/11/2024, Cumartesi
AA
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Katil İsrail, saldırılarını 393 gündür sürdürüyor.
Katil İsrail, saldırılarını 393 gündür sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 43 bin 314'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 55 kişi hayatını kaybetti, 192 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 393 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 55 kişinin hayatını kaybettiği, 192 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 314'e, yaralı sayısının da 102 bin 19'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.


#Gazze Şeridi
#İsrail
#Filistin

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