Katil İsrail saldırılarını 393 gündür sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 314'e çıktı

Terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar hala devam etmekte. İşgalcilerin saldırılarına karşı direnişlerinden bir adım dahi geri atmayan Gazzeliler, Siyonistlerin saldırılarında enkaza dönmüş evlerinin duvarlarına içlerini döktü. Gazzeliler duvarlarda, 'Gazze’yi yeniden inşa etmeye söz veriyoruz', 'Gazze’de kuşların bile kanatları var, gitmeyi reddediyorlar.' sözleriyle direnişçi ve korkusuz ruhlarını dünyaya bir kez daha kanıtladı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından çoğu kez paylaşıldı ve beğenildi.