Kapalı oturumda söyledi: Gazze kasabı Netanyahu'nun büyük korkusu

Geçtiğimiz günlerde Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) terör devleti İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.





Suikastten kurtulan Gazze kasabını ölüm korkusu sardı.





Kapalı oturumda itiraf etti





İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Netanyahu'nun insansız hava araçları (İHA) konusunda duyduğu endişenin arttığı ileri sürüldü. Haberde, Netanyahu'nun Meclis'teki kapalı bir oturumda, "Şu anda Meclis'e bir İHA saldırısı olsa ne yaparız? En büyük endişem İHA'lar. Füzelere karşı ise iyi savunma sistemlerimiz var. Meclisin neden başka bir yerde toplanmadığını anlamıyorum" i fadelerini kullandığı belirtildi.













Evine isabet etti





Başbakanlık Ofisi, bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 19 Ekim’de Lübnan’dan fırlatılan bir İHA’nın İsrail’in kuzeyindeki Kayserya kentine, Başbakan Netanyahu’nun konutunun bulunduğu bölgeye ulaştığı bildirilmişti.









İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada da Netanyahu’nun Kayserya’daki evine doğru bir İHA’nın gönderildiği ifade edildi. Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı, herhangi bir yaralanmanın da yaşanmadığı kaydedildi, ancak detaylı bilgi verilmedi.





Türkiye'nin en büyük gücü





Netanyahu'nun büyük korku duyduğu İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin son yıllarda üretiminde büyük bir atılım yaptığı bir teknoloji. Türkiye’nin geliştirdiği İHA’lar, özellikle savunma sanayiinde büyük bir yenilik olarak öne çıkıyor. Hem yerel operasyonlarda hem de uluslararası arenada başarıyla kullanılan bu araçlar, Türkiye’nin askeri kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirdi.





Bayraktar TB2





Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 lerinden biri. Bayraktar TB2, hem keşif hem de taarruz görevlerinde kullanılabilen orta irtifa uzun dayanıklılık (MALE) sınıfı bir İHA olarak ön plana çıkıyor. Yüksek hareket kabiliyeti ve gelişmiş mühimmat taşıma kapasitesiyle, Türkiye'nin Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde etkin olarak kullanılmıştır. Bayraktar TB2'nin başarısı, dünya çapında büyük bir ilgi uyandırmış ve birçok ülke tarafından sipariş edildi.









Bayraktar Akıncı





Yine Baykar tarafından geliştirilen Akıncı, Türkiye’nin ilk yüksek irtifa ve uzun menzilli taarruz İHA’sıdır. Akıncı, stratejik derinlikteki hedeflere yönelik ağır mühimmat taşıyabilmesi ve gelişmiş sensör sistemleri ile ön plana çıkar. Bayraktar TB2’den çok daha güçlü motorlarla donatılmış olan Akıncı, aynı zamanda çeşitli radar sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri ve uydu kontrollü operasyon yeteneklerine sahiptir. Akıncı, Türkiye'nin İHA teknolojisinde geldiği ileri seviyeyi yansıtan en güçlü modellerden biri.





ANKA Serisi





Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA İHA serisi, Türkiye'nin keşif, gözetleme ve istihbarat ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. ANKA-S modeli, yer kontrolünden bağımsız olarak uydu bağlantısı üzerinden uzun menzilli görevler yapabilmekte. ANKA+ ve ANKA-3 gibi daha yeni ve gelişmiş modeller ise ağır mühimmat taşıma ve hava savunma sistemlerine karşı elektronik harp yapabilme yetenekleri ile dikkat çekiyor.





Kargu ve Alpagu Dronları





STM Savunma tarafından geliştirilen Kargu ve Alpagu, özellikle yakın mesafedeki hedeflere hızlı müdahale için tasarlanmış kamikaze drone sistemi. Bu küçük boyutlu, taşınabilir dronlar, belirli bir hedefe intihar saldırısı yaparak etkisiz hale getirebilir. Özellikle terörle mücadelede ve asimetrik savaş koşullarında oldukça etkili bir çözüm sunuyor.











