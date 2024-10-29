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PKK'lılar İsrail bayrağı salladı

PKK'lılar İsrail bayrağı salladı

04:0029/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK geleceğini İsrail’e bağlarken, yandaşları da Almanya’nın Köln kentindeki gösteride İsrail bayrakları salladı. Sosyal medyaya düşen bazı görüntülerde örgüt yandaşlarının çevredeki Türklere de saldırdığı buna rağmen Alman polisinin müdahale etmediği görüldü.

Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği eylemde İsrail bayrağı açıldı.


ÖRGÜT PAÇAVRALARIYLA BİRLİKTE SALLADILAR

Köln tren istasyonunun önünde önceki gün toplanan terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, örgütün paçavralarını ellerinde sallayan kitlenin içinde, bazı kimselerin İsrail bayrakları taşıdığı fark ediliyor.


TÜRKLERE SALDIRDILAR

Sosyal medyaya düşen diğer bazı görüntülerde ise örgüt yandaşlarının çevredeki Türklere saldırdığı ancak Alman polisinin müdahalede bulunmadığı görüldü. Örgüt yandaşlarının saldırılarına sosyal medyada çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.


TERÖRİSTLER KOL KOLA

Köln'deki eylemlerlerde örgütün paçavralarını taşıyan militanlar, İsrail bayrağı açıp "Türkiye'ye karşı İsrail'in yanındayız" mesajı verdi.




#pkk
#israil
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