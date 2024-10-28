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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı

23:3028/10/2024, Monday
AA
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, eylem arayışı içerisinde olan ve örgüte finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve bu kapsamda gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 13'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 25 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik başlatılan soruşturmada 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 34'ünün örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu zanlıların İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları tespit edilmişti.

Soruşturmada 3 şüpheliye terör örgütü tarafından örgütün kırsal alanında eğitim verilerek İstanbul'a gönderildiği, 6 şüphelinin ise örgüt mensuplarına finansman sağladığı belirlenmişti.

Savcılık kararının ardından polis ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.



#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#PKK
#Terör örgütü
#KCK

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