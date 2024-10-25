Hainlere bir darbe daha: Gri listedeki PKK'lı etkisizleştirildi

"Etkisiz hale getirilen teröristin, 2014'te terör örgütüne katıldığı, 2018'de Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."