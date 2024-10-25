Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Savur
Hainlere bir darbe daha: Gri listedeki PKK'lı etkisizleştirildi

Hainlere bir darbe daha: Gri listedeki PKK'lı etkisizleştirildi

20:4625/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
DHA
Sonraki haber
Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı PKK/KCK terör örgütü mensubu Özcan Günay, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında düzenlenen "Gürz-21" operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve zırhlı araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince "Gürz-21" operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon sonucu gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı terör örgütü PKK/KCK mensubu Özcan Günay'ın silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Etkisiz hale getirilen teröristin, 2014'te terör örgütüne katıldığı, 2018'de Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."





#Terörist
#PKK
#İçişleri Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaş zammı ile liste değişecek! 65 yaş, evde bakım, engelli maaşı, emekli taban maaş artışı...