Hainlere bir darbe daha: Gri listedeki PKK'lı etkisizleştirildi

Gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı PKK/KCK terör örgütü mensubu Özcan Günay, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında düzenlenen "Gürz-21" operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve zırhlı araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince "Gürz-21" operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyon sonucu gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı terör örgütü PKK/KCK mensubu Özcan Günay'ın silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: