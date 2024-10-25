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Irak'ın kuzeyinde teröre ağır darbe: Dört bölgede 30 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde teröre ağır darbe: Dört bölgede 30 terörist öldürüldü

16:3825/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün gece Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine hava harekatlarında ilk belirlemelere göre PKK'lı 30 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki 34 terör hedefine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Güçlüyüz, kararlıyız. Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"
denildi.



#MSB
#PKK
#terör operasyonu

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