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Terör kaynağında kurutuluyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Terör kaynağında kurutuluyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Pınar Görgü
12:5025/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısının ardından terör hedefleri tek tek imha ediliyor.


Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 11 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.


Teröristlere inlerinde hesap soruluyor!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
“Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
denildi.



#MSB
#Suriye
#Irak

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