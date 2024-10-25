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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısının ardından terör hedefleri tek tek imha ediliyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 11 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
Teröristlere inlerinde hesap soruluyor!
Teröristlere inlerinde hesap soruluyor!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
“Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
denildi.
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