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İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 37 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 37 gözaltı

09:3625/10/2024, Cuma
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin, örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren gençlik yapılanması mensubu oldukları ve il genelinde sokak eylemleri arayışında oldukları bildirildi.

İstanbul'da PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen 37 kişi gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasının kentte sokak eylemleri hazırlığında olduğunu belirledi.


Ekipler bunun üzerine şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.


Çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve oluşumlarına finans temini sağlayan, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YCWK (Kürdistan Yurtsever Gençler Birliği) içerisinde faaliyet yürüten ve eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da 12 ilçede şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.







#İstanbul
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#PKK

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