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PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist daha teslim oldu

PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist daha teslim oldu

09:0725/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"
denildi.




#MSB
#PKK
#Irak

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