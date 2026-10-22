Bakan Gürlek: 64 dosyada 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık

Bakan Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllar geçse de faillerin peşini bırakmayacağız. 64 dosyada 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaların aydınlatılması, hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda İzmir, Mersin ve Osmaniye’de 10 ila 21 yıl öncesine dayanan 3 ayrı dosyada önemli gelişmeler kaydedildi" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre; İzmir’in Menemen ilçesinde 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral’ın aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanıyla şüphelilerin iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Muharreme Oral’ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

MERSİN'DE 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Mersin’de 9 Ekim 2016'da kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun’un dosyasında, tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Bazı tanıklarla şüpheliler arasında iletişim bağlantıları tespit edilmesi üzerine 20 Ekim 2026'da 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7’si gözaltına alınırken, 2’sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Furkan Coşkun’un akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturma sürdürülüyor.

OSMANİYE'DE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Osmaniye’de 2016'da kaybolan Mehmet Çabuk’un dosyasında, yeni beyanlar üzerine derinleştirilen soruşturmada cezaevinde bulunan 1 şüpheli, Mehmet Çabuk’u 27 Ocak 2016'da öldürerek bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazılarda beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı. Kalıntılar kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

'HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Bakan Gürlek, "Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Soruşturmaları titizlikle yürüten Menemen, Mersin ve Osmaniye Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, ilgili kolluk birimlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.