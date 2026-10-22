Eski ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü: Dehşet anlarını sosyal medyada paylaştı
Ankara'da gece saatlerinde meydana gelen korkunç olayda Mehmet Özgü (45), aralarında husumet bulunan eski ev arkadaşı Serkan Yılmaz'ı (44) boğazından kesip kalbinden bıçaklayarak katletti. Vahşetin ardından Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken video çekip sosyal medya hesabından paylaşan gözü dönmüş katil zanlısı, polisler tarafından gözaltına alındı.
Korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü ile 3 ay öncesine kadar aynı evi paylaştığı Serkan Yılmaz arasında alkol kullanımı ve yolcu yönlendirme meselesi yüzünden husumet başladı.
Kahvehanede yeniden karşı karşıya gelen ikili arasında çıkan tartışmada Özgü, önce tabancasını çekerek ateş etmek istedi ancak yanlışlıkla kendini ayağından vurdu.
Kendi ayağını vurduktan sonra hırsını alamayan Mehmet Özgü, yanında taşıdığı bıçakla Serkan Yılmaz'ın boğazını kesti ve bıçağı kalbine sapladı.
Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİ ÇEKİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Korkunç cinayetin ardından Mehmet Özgü, Yılmaz kanlar içinde yerde yatarken cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda maktulün başka bir arkadaşına da tehditler yağdıran katil zanlısı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.