Eski ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü: Dehşet anlarını sosyal medyada paylaştı

Diyarbakır'da 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde yasa dışı ekim faaliyetlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, SAK timleri ve komandoların katıldığı operasyonlarda, 24 operasyonel tim ve 230 personel görev aldı. Jandarma insansız hava aracı (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 1,2 ton uyuşturucu elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi, 36 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yasa dışı ekim yapıldığı değerlendirilen 35 alan da kullanılamaz hale getirildi. Sokak satıcıları, uyuşturucu imalatçıları ve yasa dışı ekim faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.