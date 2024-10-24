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TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

Pınar Görgü
14:1524/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi.
2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini tek tek vurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 47 terör hedefinin vurulduğu hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 2'si sözde üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


59 terörist etkisiz!

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
ifadeleri yer aldı.




#MSB
#terör operasyonu
#Irak

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