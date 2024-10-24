Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. TUSAŞ saldırısının bedelinin en ağır şekilde ödetileceğini belirten MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edildi. Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" dedi.