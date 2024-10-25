İki günde 81 hedef: Gece baskını

TUSAŞ’ı hedef alan terör saldırısının hesabı soruluyor. Son 2 günde Irak ve Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatlarda 81 PKK hedefi yerle bir edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, çarşamba akşamı başlatılan ve sabaha kadar süren hava operasyonlarında, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör noktalarının hedef alındığı bilgisini verdi. Hava operasyonlarında aralarında sözde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütü tarafından kullanılan çeşitli tesislerden oluşan 47 hedef imha edildi. İlk belirlemelere göre 2’si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Dün gece saat 23.30’da da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar’da, içerisinde elebaşlarının da bulunduğu 34 PKK hedefi hava harekatıyla vuruldu. Bu harekatlarda da çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.





Korsan petrol tesisleri de vuruldu

Saldırı sonrası MİT, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, örgüte ait enerji korsan petrol ve gaz tesisleri, altyapı binaları, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar MİT'in operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulandı.



