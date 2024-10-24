TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısı dünya basınında geniş yer buldu

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen hain terör saldırısı dünya basınında da geniş yankı buldu. Amerikan medyası saldırıyı terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilmesine dikkat çekerken İngiliz medyası ise saldırıya dair detayları paylaştı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Amerikan basını saldırıya dair çarpıcı detaylara yer verirken, özellikle terör örgütü PKK’nın saldırıdan sorumlu olduğuna dikkat çekildi.
Washington Post: Saldırı PKK tarafından gerçekleştirildi
Ayrıca, saldırıyı üstlenen bir örgütün henüz olmadığı vurgulandı.
The Wall Street Journal: Erdoğan BRICS zirvesinde saldırıyı kınadı
CNN International: PKK terör örgütü olarak tanınıyor
İngiliz medyası detayları paylaştı
İngiliz yayın organları da saldırıyı detaylı bir şekilde ele aldı. BBC, saldırı anına ait görüntülere yer vererek, PKK'nın İngiltere tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiğini belirtti.
The Guardian ise saldırganlardan birinin olay yerinde üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin ise elindeki tüfekle vardiya değişimi sırasında binanın girişine kadar ulaştığını aktardı.