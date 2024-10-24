Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısı dünya basınında geniş yer buldu

TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısı dünya basınında geniş yer buldu

Lokman Özdemir
13:2324/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
TUSAŞ'a terör saldırısı dünya medyasında
TUSAŞ'a terör saldırısı dünya medyasında

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne düzenlenen hain terör saldırısı dünya basınında da geniş yankı buldu. Amerikan medyası saldırıyı terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilmesine dikkat çekerken İngiliz medyası ise saldırıya dair detayları paylaştı.

Dün 5 vatandaşın şehit düştüğü
TUSAŞ
'a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısı dünya medyasında da geniş yer buldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Amerikan basını saldırıya dair çarpıcı detaylara yer verirken, özellikle terör örgütü PKK’nın saldırıdan sorumlu olduğuna dikkat çekildi.



Washington Post: Saldırı PKK tarafından gerçekleştirildi


The Washington Post
, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği açıklamasını öne çıkararak,
"Havacılık şirketine yapılan terör saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı"
başlığını attı.


Ayrıca, saldırıyı üstlenen bir örgütün henüz olmadığı vurgulandı.





The Wall Street Journal: Erdoğan BRICS zirvesinde saldırıyı kınadı


The Wall Street Journal
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS zirvesinde saldırıyı kınadığına dair ifadelere yer verdi ve iki saldırganın çatışma sırasında öldürüldüğünü belirtti. Benzer şekilde, The New York Times da "terör saldırısı" ifadesiyle haberi duyururken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki PKK hedeflerine yönelik operasyonunu aktardı. 32 hedefin imha edildiği bilgisi verildi.


CNN International: PKK terör örgütü olarak tanınıyor


CNN International
ise, saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında TUSAŞ çalışanları ve bir taksicinin bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, PKK’nın hem ABD hem de AB tarafından terör örgütü olarak tanındığı hatırlatıldı.


İngiliz medyası detayları paylaştı


İngiliz yayın organları da saldırıyı detaylı bir şekilde ele aldı. BBC, saldırı anına ait görüntülere yer vererek, PKK'nın İngiltere tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiğini belirtti.


The Guardian ise saldırganlardan birinin olay yerinde üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin ise elindeki tüfekle vardiya değişimi sırasında binanın girişine kadar ulaştığını aktardı.



#TUSAŞ
#Ankara
#terör

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bir Fransız tatlısı: Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol