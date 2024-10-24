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Ünlü isimler TUSAŞ saldırısı sonrası teröre lanet yağdırdı

Ünlü isimler TUSAŞ saldırısı sonrası teröre lanet yağdırdı

Seren Som
11:2724/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla terör saldırısına tepki gösterdi.
Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla terör saldırısına tepki gösterdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısı sonrası ünlü isimler, lanet mesajları yağdırdı, şehitlerimize rahmet diledi.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki kalbi ve gururu olan TUSAŞ’ın Ankara’daki merkezine terör saldırısı gerçekleşti. 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist PKK’lı.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olay sonrası ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.


Hülya Koçyiğit
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."


Sinan Akçıl
Ebru Gündeş
"Lanet olası terör uğruna kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Alişan
Ebru Yaşar
Nebahat Çehre
Sibel Can
"Ankara'da hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"
Müge Anlı
Bergüzar Korel
"Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
Sinem Kobal İmirzalıoğlu
"Başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."
Danilo Zanna
"Terörün her türlüsüne lanet olsun"
Ziynet Sali
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörü lanetliyorum"
Amine Gülşe Özil
Mesut Özil
Ebru Şallı
Çağla Şikel
Yusuf Güney

TUSAŞ’a terör saldırısı, şehit ve yaralılar var: Patlama ve çatışma anları kamerada

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisinde patlama ve silah sesleri duyulması sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama anı ve silah seslerinin duyulduğu ilk görüntüler kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." açıklamasını yaptı. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı var.


#TUSAŞ
#Terör saldırısı
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