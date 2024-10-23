TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici’nin yürek yakan hikayesi

Merkezi başkentte bulunan, savunma sanayisinin göz bebeklerinden biri olan TUSAŞ tesislerinde meydana gelen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Biri kadın biri erkek olmak üzere saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirildi.





Hain saldırıda; TUSAŞ kalite kontrolcüsü Cengiz Coşkun, TUSAŞ makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz, TUSAŞ güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.





Önce annesini kaybetti sonra kızı kanser oldu





Şehitlerimizden Zahide Güçlü Ekici’nin hayatı ve şehadeti yürekleri burktu.





1988 doğumlu olan Ekici, hayatının son yıllarında üst üste acılar yaşadı…





2020 yılının sonlarına doğru annesini kaybetti. 2021'de ise tek çocuğu olan kızının 6 yaşındayken kanser olduğunu öğrendi.





- Zahide Güçlü Ekici





Kızının eve döndüğü dönemde kendisi şehit düştü





2023’e kadar 2 sene boyunca hastanede kalan küçük kız, tedaviye yanıt vererek ve iyileşmeye başlayarak yakın zamanda evine dönmüştü.





İlkokula giden ve hayata yeniden tutunan E. Ekici'yi alçak teröristler annesinden ayırdı.





Eşi ile üniversitede tanışmıştı





Zahide Güçlü Ekici, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde aynı bölümü okuduğu arkadaşı Y. Ekici ile lisans eğitimini tamamladıktan sonra evlendi.





Şimdilerde mesleğini özel bir şirkette sürdüren Y. Ekici, bir dönem eşi gibi TUSAŞ’ta görev yaptı.





- GÖKBEY





GÖKBEY'in mühendisliğini yaptı





TUSAŞ’ın millileştirme ve yerlileştirme projelerinde sıkça rol alan Zahide Güçlü Ekici, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre üretilen GÖKBEY helikopterinin imalatında da aktif görev aldı.









Eli hep kanserli çocukların üzerindeydi





Yakın çevresi tarafından sıkça yaptığı hayır hasenatlarla bilinen 36 yaşındaki başmühendis, özellikle kanser olan çocuklara destekte bulunuyordu.









Şehit olduğu gün evlilik yıl dönümleriydi





Uzmanlık alanı makine mühendisliği olan başmühendis Zahide Güçlü Ekici, evlilik yıl dönümleri sebebiyle eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere nizamiyeye indiği sırada hain saldırıda yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



