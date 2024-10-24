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TUSAŞ saldırısında güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu

TUSAŞ saldırısında güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu

07:3024/10/2024, Perşembe
DHA
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Atakan Şahin Erdoğan
Atakan Şahin Erdoğan

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan 5 kişiden Atakan Şahin Erdoğan'ın evine Türk bayrakları asıldı, yakınları taziyeye geldi.

Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın, Sincan ilçesine bağlı Yenikent Semti'ndeki evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda defnedilecek.

TUSAŞ çalışanın yakını konuştu: Bu tip eylemler geçmişte de yapıldı

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Şanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen saldırı sırasında binada bulunan bir çalışanın ağabeyi, "Devletimiz her zamanki gibi bu konuyu da kısa zamanda çözüme kavuşturacaktır. Müsterih olacağız, birlik ve dirlik içinde olacağız" dedi. TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından binanın içinde mahsur kalan bir çalışanın ailesi olay yerine geldi. TUSAŞ çalışanının ağabeyi, içeride mahsur kalan kardeşiyle telefonda konuştuğunu belirterek, “Kardeşimle görüştüğümüzde içeride patlamalar olduğunu, silah seslerinin olduğunu, kaç dakika bunun devam ettiğini söyledi. Yarım saat sonra görüştüğümdeyse kendilerinin güvenlik tarafından güvenli bölgeye alındığı söylendi. Bunun dışında söylenecek şeyler yanlış olur. Yanlış şeyler de söylemek istemiyorum. Kardeşim terör saldırısı olduğunu söylemiyor. Bir kurumda çalışıyorsunuz ve bir anda patlama sesleri geliyor. Dışarı baktığınız zaman bir şeylerin yıkıldığı, tahrip olduğu görülüyor. Akabinde silah sesleri duyuluyor, bu birkaç dakika devam ediyor. Kendi şahsi fikrimizdir ki böyle bir durum var gibi. Bunun dışında terör saldırı olmayacak bir duruma benzemiyor. Devletimiz her zamanki gibi bu konuyu da kısa zamanda çözüme kavuşturacaktır. Müsterih olacağız, birlik ve dirlik içinde olacağız. Bu tip eylemler geçmişte yapıldı. Ülkemizin böyle bir kaderi var. Gördüğümüz kadarıyla içeride 10-20 kişi vardı. Kardeşimin eşi, çocuğu, annem, babam hepsi burada. Korku oldu, ister istemez buraya korku ve endişeyle geldik ama inşallah çözülecek” dedi. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı var.

TUSAŞ çalışanının 'Hainlere inat çalışacağız' sözleri KAAN’a koşan mühendisleri hatırlattı

Merkezi başkentte bulunan, savunma sanayisinin göz bebeklerinden biri olan TUSAŞ tesislerinde meydana gelen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Biri kadın biri erkek olmak üzere saldırıyı gerçekleştiren alçak teröristler etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri tarafından sığınaklara alınan mühendisler, tehdidin son bulmasının ardından tahliye edildi. Tesislerden ayrılan mühendislerden biri, “Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz” ifadelerini haykırdı. O anlar, beşinci nesil milli muharip jet uçağımız KAAN’ın ilk uçuşunun ardından eserlerine koşan mühendisleri akıllara getirdi.


#Ankara
#TUSAŞ
#Atakan Şahin Erdoğan

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