TUSAŞ saldırısında güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan 5 kişiden Atakan Şahin Erdoğan'ın evine Türk bayrakları asıldı, yakınları taziyeye geldi.
Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın, Sincan ilçesine bağlı Yenikent Semti'ndeki evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.
Şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda defnedilecek.
Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı düzenlendi. İki teröristin düzenlediği saldırı sonucu beş kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Saldırıda şehit olanların kimlikleri belli olurken acı bir detay da ortaya çıktı. Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği belirlendi.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine vardiya değişimi sırasında terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda şehit düşen başmühendis Zahide Güçlü Ekici’nin, hem hayat hikayesi hem de şehadete gittiği yol yürekleri dağladı.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Şanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen saldırı sırasında binada bulunan bir çalışanın ağabeyi, "Devletimiz her zamanki gibi bu konuyu da kısa zamanda çözüme kavuşturacaktır. Müsterih olacağız, birlik ve dirlik içinde olacağız" dedi. TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından binanın içinde mahsur kalan bir çalışanın ailesi olay yerine geldi. TUSAŞ çalışanının ağabeyi, içeride mahsur kalan kardeşiyle telefonda konuştuğunu belirterek, “Kardeşimle görüştüğümüzde içeride patlamalar olduğunu, silah seslerinin olduğunu, kaç dakika bunun devam ettiğini söyledi. Yarım saat sonra görüştüğümdeyse kendilerinin güvenlik tarafından güvenli bölgeye alındığı söylendi. Bunun dışında söylenecek şeyler yanlış olur. Yanlış şeyler de söylemek istemiyorum. Kardeşim terör saldırısı olduğunu söylemiyor. Bir kurumda çalışıyorsunuz ve bir anda patlama sesleri geliyor. Dışarı baktığınız zaman bir şeylerin yıkıldığı, tahrip olduğu görülüyor. Akabinde silah sesleri duyuluyor, bu birkaç dakika devam ediyor. Kendi şahsi fikrimizdir ki böyle bir durum var gibi. Bunun dışında terör saldırı olmayacak bir duruma benzemiyor. Devletimiz her zamanki gibi bu konuyu da kısa zamanda çözüme kavuşturacaktır. Müsterih olacağız, birlik ve dirlik içinde olacağız. Bu tip eylemler geçmişte yapıldı. Ülkemizin böyle bir kaderi var. Gördüğümüz kadarıyla içeride 10-20 kişi vardı. Kardeşimin eşi, çocuğu, annem, babam hepsi burada. Korku oldu, ister istemez buraya korku ve endişeyle geldik ama inşallah çözülecek” dedi. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı var.
Ankara’nın Kazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine vardiya değişimi sırasında terör saldırısı gerçekleştirildi. Yapılan son açıklamalara göre 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri tarafından sığınaklara alınan mühendisler ve personeller, teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından tahliye edildi. Tesisten ayrılan mühendislerden biri, “Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Hainlere inat” sözlerini haykırdı. O anlar kameralara yansıdı.
Merkezi başkentte bulunan, savunma sanayisinin göz bebeklerinden biri olan TUSAŞ tesislerinde meydana gelen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Biri kadın biri erkek olmak üzere saldırıyı gerçekleştiren alçak teröristler etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri tarafından sığınaklara alınan mühendisler, tehdidin son bulmasının ardından tahliye edildi. Tesislerden ayrılan mühendislerden biri, “Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz” ifadelerini haykırdı. O anlar, beşinci nesil milli muharip jet uçağımız KAAN’ın ilk uçuşunun ardından eserlerine koşan mühendisleri akıllara getirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün yaşadığımız terör saldırısı, ülkemizin savunma sanayini, savunma sanayinin geldiği noktayı, başarıları hedef alan bir terör saldırısı. Şunu açık ve net ifade etmek isteriz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunları araç olan kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar" dedi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. Terör saldırısında yaralananlar hastanelere sevk edildi. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı bulunuyor.