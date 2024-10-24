MİT'ten kırmızı listeye bir çizik daha: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan "Sefkan Amed" kod adlı terörist Nazlier, saldırıları düzenleyecek teröristlerin belirlenmesinden ve yönlendirilmesinden sorumluydu.