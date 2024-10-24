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MİT'ten kırmızı listeye bir çizik daha: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten kırmızı listeye bir çizik daha: PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

14:4224/10/2024, Thursday
G: 24/10/2024, Thursday
AA
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Terörist Serkan Nazlier
Terörist Serkan Nazlier

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakkari sorumlusu Serkan Nazlier'i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan "Sefkan Amed" kod adlı terörist Nazlier, saldırıları düzenleyecek teröristlerin belirlenmesinden ve yönlendirilmesinden sorumluydu.

MİT'in öncelikli hedef listesinde bulunan Nazlier'in yeri, Irak'ın Hakurk kırsalında yürütülen çalışmalar sonucu tespit edildi. Nazlier, düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Nazlier, 2019'da Irak'ın kuzeyindeki TSK üs bölgesine gerçekleştirilen roketatarlı saldırının da planlayıcıları arasındaydı.



#MİT
#terör operasyonu
#PKK

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