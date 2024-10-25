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Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

08:4725/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
DHA
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Ankara'da PKK/KCK operasyonu düzenlendi. (Foto: Arşiv)
Ankara'da PKK/KCK operasyonu düzenlendi. (Foto: Arşiv)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK'nın örgütsel etkinliklere katılan ve örgüt propagandası yapan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılıp, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.


#Ankara
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