Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu

12:1624/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dün TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlenmişti.
Dün TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlenmişti.

Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da dün TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı düzenlendi. İki teröristin düzenlediği saldırı sonucu beş kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.

Teröristin kimliği belli oldu

TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Şehitlerin kimlikleri belli oldu

TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.


#TUSAŞ
#PKK
#Terörist

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
318 Nerenin Alan Kodudur? 0318 Telefon Kodu Hangi Şehrin?