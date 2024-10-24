TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün yaşadığımız terör saldırısı, ülkemizin savunma sanayini, savunma sanayinin geldiği noktayı, başarıları hedef alan bir terör saldırısı. Şunu açık ve net ifade etmek isteriz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunları araç olan kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar" dedi.