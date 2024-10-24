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TUSAŞ saldırısının ardından havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik önlemleri arttırıldı

TUSAŞ saldırısının ardından havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik önlemleri arttırıldı

11:5624/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
DHA
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İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısının ardından başta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere Türkiye'deki tüm havalimanlarında olası terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye geneli güvenlik önlemleri arttırıldı. Terör örgütlerinin havalimanlarına yönelik saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanlarına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.

'En az 3 saat önce terminale gelin' uyarısı

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada
, "Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir"
denildi.
#TUSAŞ
#İstanbul
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Kahramankazan

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