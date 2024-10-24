TUSAŞ saldırısının ardından havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik önlemleri arttırıldı

Türkiye’nin savunma sanayiindeki kalbi ve gururu olan TUSAŞ’ın Ankara’daki merkezine terör saldırısı gerçekleşti. 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist PKK’lı. Cumhur İttifakı’nın “iç cepheyi güçlendirme” çabaları ve İsrail’in tehditleri artmışken, PKK’nın da Irak-Suriye’de sıkıştığı dönemde gelen bu karanlık eylemin şüphelileri ise çok…