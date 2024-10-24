TUSAŞ'a terör saldırısına dünyadan tepkiler: Türkiye'nin yanındayız

Ankara'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına dünyadan tepkiler geldi. ABD, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği ve birçok ülkeden Türkiye'ye destek açıklamaları geldi.
Ankara Kahramankazan'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına dünyadan tepkiler geldi. ABD, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği Türkiye'ye destek açıklamaları yaptı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
TUSAŞ'a ilişkin terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Guterres, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
NATO: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına kınama
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.
Putin taziye dilekleri iletti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve taziye dileklerini iletti.
Azerbaycan: TUSAŞ'a düzenlenen terör eyleminde yaşamını yitirenlerin haberi bizi oldukça sarstı
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Aliyev mesajında, "TUSAŞ'a düzenlenen terör eyleminde, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunması haberi bizi oldukça sarstı. Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, sizlere, yaşamını yitirenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Avrupa ülkeleri TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
Avrupa ülkeleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.
Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Ankara'daki terör saldırısının derin bir şok yarattığı belirtilerek, "Terörün her türlüsünü mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Dayanışmamız Türkiye ile ve düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle birliktedir. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Ankara'daki Alman Büyükelçiliği ile Berlin'deki Dışişleri Bakanlığı Kriz Müdahale Merkezi'nin gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.
İngiltere
İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, X'ten yaptığı Türkçe paylaşımda, "Bugün TUSAŞ'a yapılan ve tamamen kınadığım iğrenç terörist saldırıdan dehşete düştüm. Şehit ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Moore, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığı süre boyunca TUSAŞ ile yakın ortaklık içinde çalıştığını kaydetti.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği de X'ten yaptığı paylaşımda, "Kahramankazan'da TUSAŞ'a düzenlenen dehşet verici terör saldırısından derin üzüntü duyduk. Birleşik Krallık, müttefiki Türkiye ile dayanışma içindedir ve terörün her çeşidini kınamaktadır." ifadelerine yer verdi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.
Yunanistan
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından, "Ankara'da bugün düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz ve en içten taziyelerimiz hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle birlikte" paylaşımında bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'daki Türkiye havacılık ve uzay sanayii tesislerine yönelik saldırı, her terör saldırısı gibi kesin şekilde kınanmalıdır." ifadeleri yer aldı.
Bulgaristan
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı X'ten yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı kınadı.
Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
Hollanda
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından "Türkiye'nin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hollanda terörün her türlüsünü kınıyor." açıklamasını yaptı.
Schoof, "Ankara yakınlarındaki bir fabrikaya düzenlenen korkunç terör saldırısında hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettim." paylaşımında bulundu.
Hollanda hükümetinin terörün her türlüsünü kınadığını vurgulayan Schoof, "Türkiye'nin üzüntüsünü paylaşıyoruz ve durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Avusturya
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de X'ten, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.
Nehammer, "Terör ve şiddetin toplumlarımızda yeri yoktur. En içten başsağlığı dileklerimizi olaydan etkilenenler ve ailelerine iletiyoruz." mesajını paylaştı.
İtalya
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Başbakan Giorgia Meloni, kendisi ve hükümeti adına, TUSAŞ genel merkezine düzenlenen; çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan alçak saldırı nedeniyle Türk yetkililere derin taziyelerini ve samimi yakınlığını belirtiyor. Başbakan, terörün her türlü halini kesin şekilde kınadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerini ve düşüncelerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X hesabından, "Ankara'daki terör saldırısının ardından gelişmeleri Türkiye'deki büyükelçiliğimizle yakın temas halinde izliyorum. Olayda hayatını kaybedenler için dayanışmamı ifade ediyorum." paylaşımında bulundu.
Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile görüşmek üzere bugün İstanbul'a giden İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Bu arada, Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Crosetto'nun Bakan Güler'e Türkiye'nin bölgede temel bir role sahip olduğunun altını çizdiği ve Ankara'daki saldırı nedeniyle İtalyan hükümetinin dayanışmasını aktardığı kaydedildi.
Çekya
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, X hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle derinden sarsıldığını belirterek, "En içten taziyelerimi olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye iletiyorum. Çekya terörizme karşı kararlı şekilde duruyor. (Teröre karşı) Birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." görüşünü paylaştı.
Kosova
Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz da terör saldırısından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Gervalla-Schwarz, X'ten yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kosova, bu zorlu zamanlarda yakın dostu ve müttefiki Türkiye ile dayanışmasını bir kez daha teyit ediyor ve terörün her türlüsünü kınamaktadır." ifadelerini kullandı.
Sırbistan
Sırbistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, başkentteki korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilerek, "Şok ve üzüntü içerisindeyiz. Bu anlamsız şiddet eylemini kınıyoruz ve bu zor zamanlarında Türk halkının yanındayız." mesajı paylaşıldı.
Kuzey Makedonya
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova da X mesajında, "Bu korkunç terör saldırısından sonra Ankara ve tüm Türk halkıyla tam dayanışma içindeyim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Bu anlamsız şiddet asla barışın önüne geçemeyecek." ifadesini kullandı.
Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski de paylaşımında, "Ankara'daki şok edici terör saldırısının ardından düşünce ve dualarım Türk halkıyla beraber. Düzenlenen terör eylemini şiddetle kınıyorum. Bu zor günlerde Türk halkının yanındayız, barış ve güvenliğe olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bosna Hersek
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.
Becirovic, "Değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bosna Hersek halkı ve adıma en derin başsağlığı dileklerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ankara'da ölümle sonuçlanan terör saldırısını en sert şekilde kınadıklarını belirterek, şu mesajı paylaştı:
Letonya
Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'daki ölümcül saldırı karşısında derin endişe duyuyoruz. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
Estonya
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Terör hiçbir şekilde kabul edilemez. Ankara'dan gelen haberler karşısında şok oldum. Türkiye, NATO'daki dostumuz ve müttefikimizdir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Norveç
Norveç Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'dan gelen haberler son derece endişe verici. Norveç, TUSAŞ'a yönelik vahşi saldırıyı kınamaktadır. Kurbanların ailelerine ve olaydan etkilenen herkese taziyelerimizi iletiyoruz. Terörün her türlüsüne karşı mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadelerine yer verildi.
Arnavutluk
"Fransa Türkiye'yle dayanışma içinde"
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da çok sayıda kişinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının kınandığı bildirildi.
Fransa'nın ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.
Açıklamada, Fransa'nın Türkiye'yle dayanışma içinde olduğu ve terörle mücadelede ortaklarını ve Türkiye'yi desteklediği ifade edildi.
Karadağ
Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, X hesabından yaptığı açıklamada, Karadağ'ın Türkiye'nin yanında olduğunu ve Ankara'daki korkunç terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini sunduğunu belirtti.
Venezuela, Meksika, Kolombiya ve Küba TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, "Venezuela hükümeti, terörizmi ve sivil halk arasında korku ve endişe yaratmayı amaçlayan her türlü şiddet eylemini kararlılıkla reddettiğini bir kez daha vurguluyor." denildi.
Meksika'nın, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü şiddet eylemini kınadığı vurgulanan açıklamada, "TUSAŞ'ta meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için Türkiye halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunar, yaralılara ise acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.