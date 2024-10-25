Her detay mercek altında: Teröristler Suriye'den mi geldiler?

TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristlerin ülkeye girişleri ve Kahramankazan’a gelişleri, kaldıkları yerler ve tüm iletişimleri mercek altına alındı. Suriye’den geldikleri tahmin edilen iki teröristin Amanoslar üzerinden Türkiye’ye girmiş olabileceği değerlendiriliyor.
TUSAŞ saldırısına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen 8 savcı, saldırı incelemelerini saldırı öncesine yoğunlaştırdı. Teröristlerin Kahramankazan’a geldikleri güzergahın tespiti için kara yolları üzerindeki petrol istasyonlarından görüntüler toplandı. Teröristlerin Kahramankazan’a geldiklerinde çift rolüne büründükleri, güvenlik kameralarına yönelik ilk incelemelerde ortaya çıktı. El ele tutuştukları, birbirlerine sarıldıkları, eğlendikleri imajının oluşturmak istendiği görüldü.
3 ADRESE BASKIN
MOBESE ve güvenlik kameralarında çevreyi keşfe çıktığı görüntüleri belirlenen teröristlerin, “Güzergahları ve iletişim kurdukları kişiler” belirlenecek. Emniyet birimlerince Kahramankazan’ın 25 mahallesinde sürdürülen detaylı teknik inceleme devam ediyor. Teröristlerin, Ankara merkezinden Kahramankazan’a geçtikleri ihtimali üzerinde duran güvenlik birimleri, mevcut istihbarat neticesinde 3 adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskınların ayrıntıları paylaşılmazken, PKK’nın kent yapılanması KCK’ya yönelik baskınlar olduğu kaydedildi.
İLETİŞİM VERİLERİ DEŞİFRE EDİLECEK
Ayrıca teröristlerin Kahramankazan’a gelişlerinde güzergahları üzerinde onlara eşlik eden diğer kişilerin olduğu yönünde bilgileri de değerlendiren güvenlik birimleri, teröristlerin konakladıkları yerlerde uzmanların ayrıntılı veri topladığını belirtti. Telefon kayıtlarına yönelik telekomünikasyon verileri beklenen teröristlerin, eylem öncesi süreçte üzerlerindeki cihazları ne şekilde imha ettiği ya da bomba düzeneği ile infilak edip etmediği henüz netleştirilemedi. İletişim süreçleri savcılığın HTS ve baz kayıtlarına ilişkin talebi sonrası gelen raporla netleştirilecek.
PYD KAMPLARINDA EĞİTİM ALDILAR
Jandarma birimlerinin değerlendirmelerinde, teröristlerin PKK’nın Suriye kolu PYD kamplarında eğitim aldığı istihbaratının üzerinde durulduğu, Türkiye’ye Hatay ve Kahramanmaraş ortak bölgesinde bulunan Amanoslar bölgesinden Türkiye’ye girme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.