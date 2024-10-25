Her detay mercek altında: Teröristler Suriye'den mi geldiler?

MOBESE ve güvenlik kameralarında çevreyi keşfe çıktığı görüntüleri belirlenen teröristlerin, “Güzergahları ve iletişim kurdukları kişiler” belirlenecek. Emniyet birimlerince Kahramankazan’ın 25 mahallesinde sürdürülen detaylı teknik inceleme devam ediyor. Teröristlerin, Ankara merkezinden Kahramankazan’a geçtikleri ihtimali üzerinde duran güvenlik birimleri, mevcut istihbarat neticesinde 3 adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskınların ayrıntıları paylaşılmazken, PKK’nın kent yapılanması KCK’ya yönelik baskınlar olduğu kaydedildi.

Ayrıca teröristlerin Kahramankazan’a gelişlerinde güzergahları üzerinde onlara eşlik eden diğer kişilerin olduğu yönünde bilgileri de değerlendiren güvenlik birimleri, teröristlerin konakladıkları yerlerde uzmanların ayrıntılı veri topladığını belirtti. Telefon kayıtlarına yönelik telekomünikasyon verileri beklenen teröristlerin, eylem öncesi süreçte üzerlerindeki cihazları ne şekilde imha ettiği ya da bomba düzeneği ile infilak edip etmediği henüz netleştirilemedi. İletişim süreçleri savcılığın HTS ve baz kayıtlarına ilişkin talebi sonrası gelen raporla netleştirilecek.