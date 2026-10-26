İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: Çatı alev alev yandı

İstanbul'un Esenler ilçesinde 5 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenler Menderes Mahallesi 319. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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