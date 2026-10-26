İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: Çatı alev alev yandı
İstanbul Esenler’de 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığı olayda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul'un Esenler ilçesinde 5 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenler Menderes Mahallesi 319. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.