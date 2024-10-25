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Kırmızı listeye bir çizik daha: PKK/KCK'lı terörist Mardin'de öldürüldü

Kırmızı listeye bir çizik daha: PKK/KCK'lı terörist Mardin'de öldürüldü

Pınar Görgü
09:1525/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “Gürz-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


Bölücü Terör Örgütü mensubuyla birlikte:

1 adet M16 tüfek,

1 adet AKİS tüfek,

5 adet (dolu) M16 şarjörü,

5 adet (dolu) AKİS şarjörü,

4 adet el bombası,

2 adet taşınır powerbank,

3 adet dürbün,

1 adet mühimmat yeleği,

1 adet sırt çantası,

1 adet termal şemsiye,

1 adet termal güneş paneli,

4 adet hilti şarj aleti,

1 adet ses kayıt cihazı,

1 adet el feneri ele geçirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü mensubuyla birlikte M16 tüfek, 1 AKİS tüfek, 5 dolu M16 şarjörü, 5 dolu AKİS şarjörü, 4 el bombası, 2 taşınır powerbank, 3 dürbün, 1 mühimmat yeleği, 1 sırt çantası, 1 termal şemsiye, 1 termal güneş paneli, 4 hilti şarj aleti, 1 ses kayıt cihazı, 1 el feneri ele geçirildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız"


#terör operasyonu
#PKK
#Mardin

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