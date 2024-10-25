TUSAŞ'tan sonra hedef İstanbul'du: 176 PKK'lı tek tek yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 176 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyonun İstanbul ayağında 12 ilçede 37 kişi gözaltına alındı. Hainlerin, İstanbul'da eylem hazırlığı içinde olduğu belirlendi.
Operasyon düzenlenen iller;Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van.
- Şahısların, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, finans sağladıkları, sosyal medya hesaplarından propaganda yaptıkları, yol kapama, lastik yakma, taş/havai fişek/molotofkokteyli atma şeklinde kanunsuz gösterilere katıldıkları tespit edildi.
Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu maddeyle örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
İstanbul'da 37 şüpheli yakalandı
Sokak eylemi planlıyorlardı
Bu 34 şüphelinin İstanbul'da yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem gibi sokak eylemleri arayışında oldukları anlaşıldı.
- 44 şüpheliden 6'sının yabancı uyruklu olduğu belirlendi.
44 şüpheliden 37'si yakalandı ve sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Ankara'da 33 şüpheli için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheli için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.