Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TUSAŞ'tan sonra hedef İstanbul'du: 176 PKK'lı tek tek yakalandı

TUSAŞ'tan sonra hedef İstanbul'du: 176 PKK'lı tek tek yakalandı

Seren Som
13:4925/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ekipler, İstanbul'daki 12 ayrı ilçeye operasyon düzenleyerek şüphelileri tek tek yakaladı.
Ekipler, İstanbul'daki 12 ayrı ilçeye operasyon düzenleyerek şüphelileri tek tek yakaladı.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 176 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyonun İstanbul ayağında 12 ilçede 37 kişi gözaltına alındı. Hainlerin, İstanbul'da eylem hazırlığı içinde olduğu belirlendi.

31 ilde PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen
“GÜRZ-20” operasyonlarında 176 şüpheli
terör örgütü mensubunun yakalandı.
Operasyon düzenlenen iller;
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van.
  • Şahısların, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, finans sağladıkları, sosyal medya hesaplarından propaganda yaptıkları, yol kapama, lastik yakma, taş/havai fişek/molotofkokteyli atma şeklinde kanunsuz gösterilere katıldıkları tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu maddeyle örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul'da 37 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 44 şüpheli tespit edildi ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı.
Ekipler bunun üzerine 12 ilçedeki şüphelilerin tespit yakalanması için düğmeye bastı.
İşte suç faaliyetleri;
44 şüpheliden
birinin
; bölücü örgüt adına faaliyet gösteren
KCK/TDÖ
(Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) sözde sosyal alan ve kurumlar sözcülüğüne bağlı
“Avukatlar Boyutu”
içerisinde olduğu belirlendi.

Sokak eylemi planlıyorlardı

34
'ünün örgütün gençlik yapılanması
YCWK
içinde bulunduğu tespit edildi.
Bu 34 şüphelinin İstanbul'da yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem gibi sokak eylemleri arayışında oldukları anlaşıldı.
Ele geçirilen örgütsel arşiv niteliğindeki materyallere göre; 3 şüphelinin PKK'nın dağ kadrosundan oldukları,
kırsal alanda eğitim gördüğü ve kent alanına gönderildiği
belirlendi.
6
şüphelinin ise
bölücü örgütü fonlanmakla
suçlandığı öğrenildi.
  • 44 şüpheliden 6'sının yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

44 şüpheliden 37'si yakalandı ve sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ankara'da 33 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bazı şüphelilerin,
PKK/KCK silahlı terör örgütünün çağrı ve talimatlarına uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı
tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheli için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.






#PKK
#Operasyon
#İstanbul
#Ankara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
28 Ekim Pazartesi günü tatil mi, okul var mı? 28-29 Ekim idari tatil mi, mesai sayılıyor mu?