TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını PKK üstlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tesisine yönelik düzenlenen terör saldırısını, bölücü terör örgütü PKK üstlendi.
Beş kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı Ankara'da TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.
PKK içindeki “Asya Ali” kod adlı Mine Sevjin Alçiçek ile “Rojger Helin” adlı 2 terörist tarafından düzenlenen eylemin, Kandil'den yönlendirildiği anlaşıldı.
Hain saldırıya ilişkin açıklama
Uzun süre önce planlandı
Hem terörist hem HDP'li çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının faillerinin PKK'lı teröristler Rojger kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğunu açıkladı. Alçiçek'in 2014-2015'te HDP'nin Hakkari Merkez İlçe Eş Başkanlığı yaptığı ortaya çıktı. Örek'in de sosyal medyada HDP paylaşımları bulunuyor.
Alçak saldırıda 5 kişi şehit oldu
23 Ekim'de TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine iki terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi şehit olmuştu. Saldırı şöyle gerçekleşti:
Biri kadın 2 terörist Kahramankazan'da bir ticari taksiye bindi. Sürücüyü öldürüp arka koltuğa koyan teröristler, gasp ettikleri taksiyle saat 15.26'da TUSAŞ kampüsüne geldi. 2 terörist araçtan iner inmez uzun namlulu silahlarla vardiya çıkışındaki personele ateş açtı.
Kadın terörist, nizamiyede kendini patlattı, erkek terörist ise yan binaya girdi. Üst kata çıkan terörist ateş açarak odaları dolaştıktan sonra koridordu kendini patlattı. Saldırıda taksi şoförü Murat Arslan'ın yanı sıra TUSAŞ'ta görevli Zahide Güçlü, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu.
Müşteri gibi binmişler, taksiciyi yolda durdurup vurmuşlar
TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda kimlikleri henüz tespit edilemeyen biri kadın iki saldırganın, Kahramankazan'daki duraktan 06 JMT 07 plakalı taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi.
Saldırganlar taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gidip, giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inerek saldırıyı gerçekleştirdi.