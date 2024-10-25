TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını PKK üstlendi

Beş kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı Ankara'da TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.





Örgütün Kandil kampından yapılan açıklamada, saldırının “Apocu fedai ruhla gerçekleştiğinin” belirtilmesi dikkati çekti.





Hain eylemi üstlenen örgüt, TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen intihar eyleminin, sözde “ Ölümsüzler Taburu” adlı örgüt içi bir hücre tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

PKK içindeki “Asya Ali” kod adlı Mine Sevjin Alçiçek ile “Rojger Helin” adlı 2 terörist tarafından düzenlenen eylemin, Kandil'den yönlendirildiği anlaşıldı.





Hain saldırıya ilişkin açıklama

PKK'nın, terör örgütüne yakın bir sitede yer verilen açıklamasında saldırının "Apocu fedai ruhla gerçekleştiğinin" belirtilmesi dikkati çekti. Alçak saldırıyı üstlenen PKK, 5 şehidin olduğu olayla ilgili "Sivillerin hedef alınmadığı" propagandasını yaptı ve "Zorunlu olarak bir kişi yaşamını yitirdi" denildi.





Uzun süre önce planlandı

Eli kanlı terör örgütü PKK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla alakası olmadığı ve uzun süre önce planlandığını açıkladı; "Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur"





Hem terörist hem HDP'li çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının faillerinin PKK'lı teröristler Rojger kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğunu açıkladı. Alçiçek'in 2014-2015'te HDP'nin Hakkari Merkez İlçe Eş Başkanlığı yaptığı ortaya çıktı. Örek'in de sosyal medyada HDP paylaşımları bulunuyor.

Alçak saldırıda 5 kişi şehit oldu

23 Ekim'de TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine iki terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi şehit olmuştu. Saldırı şöyle gerçekleşti:





Biri kadın 2 terörist Kahramankazan'da bir ticari taksiye bindi. Sürücüyü öldürüp arka koltuğa koyan teröristler, gasp ettikleri taksiyle saat 15.26'da TUSAŞ kampüsüne geldi. 2 terörist araçtan iner inmez uzun namlulu silahlarla vardiya çıkışındaki personele ateş açtı.





Kadın terörist, nizamiyede kendini patlattı, erkek terörist ise yan binaya girdi. Üst kata çıkan terörist ateş açarak odaları dolaştıktan sonra koridordu kendini patlattı. Saldırıda taksi şoförü Murat Arslan'ın yanı sıra TUSAŞ'ta görevli Zahide Güçlü, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu.





Müşteri gibi binmişler, taksiciyi yolda durdurup vurmuşlar

TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda kimlikleri henüz tespit edilemeyen biri kadın iki saldırganın, Kahramankazan'daki duraktan 06 JMT 07 plakalı taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi.





Saldırganlar taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gidip, giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inerek saldırıyı gerçekleştirdi.







