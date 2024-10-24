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Soruşturma başlatıldı: TUSAŞ saldırısının görüntülerini sızdıranlar hesap verecek

Soruşturma başlatıldı: TUSAŞ saldırısının görüntülerini sızdıranlar hesap verecek

18:5024/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
AA
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TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.
TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gizlilik kararını ihlal edenler hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, "kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek" paylaşım ve yayınlar yapıldığını tespit etti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yazılı ve görsel yayın organlarıyla sosyal medyada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısıyla ilgili,
"soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek"
paylaşım ve yayınlar yapıldığını tespit etti.

Soruşturma hangi suçları kapsıyor?

Faillerin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasından ayrı yürütülecek soruşturmanın,
"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"
ve
"Gizliliğin ihlali"
suçlarından yürütüldüğü belirtildi.


#TUSAŞ
#Soruşturma
#Terör Saldırısı
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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