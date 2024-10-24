Soruşturma başlatıldı: TUSAŞ saldırısının görüntülerini sızdıranlar hesap verecek

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı düzenlendi. İki teröristin düzenlediği saldırı sonucu beş kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Saldırıda şehit olanların kimlikleri belli olurken acı bir detay da ortaya çıktı. Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği belirlendi.