Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: TUSAŞ saldırısını yapan teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRİCS Zirvesi sonrası uçakta yaptığı açıklamada TUSAŞ yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısına ilişkin, "Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz. 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldı." dedi.
TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından tüm gece boyunca 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den sızma gerçekleştiren teröristlere karşı çok ağır bedeller ödetildiğini açıkladı.
"Canilerle mücadele edeceğiz"
Terörle mücadelede ve savunma sanayisindeki atılımlarda kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Hem bu gözünü kan bürümüş canilerle mücadele edeceğiz, bu konuda durmak yok, hem ülkemizi müreffeh geleceğe taşıma azmimizden asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.