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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: TUSAŞ saldırısını yapan teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: TUSAŞ saldırısını yapan teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Lokman Özdemir
11:1025/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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TUSAŞ'a terör saldırısı
TUSAŞ'a terör saldırısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRİCS Zirvesi sonrası uçakta yaptığı açıklamada TUSAŞ yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısına ilişkin, "Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz. 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
BRİCS Zirvesi
için gittiği Kazan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı.

TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından tüm gece boyunca 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den sızma gerçekleştiren teröristlere karşı çok ağır bedeller ödetildiğini açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bu terör saldırısında TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır. Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır. Kahramanlarımız canları pahasına TUSAŞ’ımızı, yani Türkiye’nin aydınlık geleceğini savunmuşlardır. Maalesef hain saldırıda şehitler verdik, 5 şehidimiz, bunun yanında çok sayıda yaralımız bulunuyor. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."
dedi.




"Canilerle mücadele edeceğiz"


Terörle mücadelede ve savunma sanayisindeki atılımlarda kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Hem bu gözünü kan bürümüş canilerle mücadele edeceğiz, bu konuda durmak yok, hem ülkemizi müreffeh geleceğe taşıma azmimizden asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Nitekim Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın dün akşam bu saldırının sonrasında hemen Ankara’ya döndü ve bütün gelişmeleri yerinde bizzat takip etti. Bizler de Tataristan’dan bu gelişmeleri takibe devam ettik. İstanbul’da bulunan Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, hemen İstanbul’dan Ankara’ya geçti. Ankara’daki Cumhurbaşkanı Yardımcım Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya anında hadiseye müdahil oldular."
diyen Erdoğan,
"Bütün güvenlik güçlerimiz anında teröristlere müdahale ederek, çok kısa zamanda saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristi etkisiz hale getirdiler. Terörist kendi kendini bildiğiniz gibi öldürmüş oldu."
açıklamasında bulundu.

"Suriye’den bir sızma"


Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz. Buna yönelik de tüm gece boyunca 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarla da teröristlere çok çok ağır bedeller ödetildiği de ortada."
dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz terörsüz bir Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tataristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Terörle mücadeleden kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil. Bu, kararlılıkla devam edecek ve terörü kaynağında yok etme politikamızı yine aynen sürdüreceğiz. Teröre sebep olan siyasi ve toplumsal nedenlerden finansal kaynaklara, dış desteklere kadar geniş bir yelpazede mücadele stratejisi belirledik. Şunun bilinmesini isterim, teröristler kukladır, bunlar taşerondur. Bizim hedefimiz terörsüz bir Türkiye’dir." dedi. Erdoğan, "Terör saldırısında TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır. Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır." ifadelerini kullandı.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#BRİCS Zirvesi
#TUSAŞ

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