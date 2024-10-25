Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e 'Suriye' teklifi: Adım atma çağrımız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Zirve kapsamında Putin ile yaptığı görüşmede Suriye konusunu konuştuklarını aktaran Erdoğan "Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
BRICS Zirvesi
'ne katılmak için, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan kentine gitti.
Burada önemli görüşmeler yapan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
"Adım atması çağrısı yaptık"
"Adım atması çağrısı yaptık"
Rusya Devlet Başkanı Putin'le,
"Esad'la görüşme"
meselesini müzakere ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu."
açıklamasında bulundu.
İşte Erdoğan'ın açıklaması;
Biz, sürecin en başından bu yana hep Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından ve komşumuzda kalıcı, adil, kapsayıcı bir barış ve huzurun tesisinden yana olduğumuzu vurguluyoruz. Terör örgütleriyle ayrımsız mücadele anlayışımızda sınırlarımızı korumanın yanında bu tutumumuzun da payı vardır. Bölgemiz bir ateş çemberine dönmüş durumda ve her geçen gün maalesef bu çember daralıyor.
Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi bir normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlayarak adımlarını ona göre atması temel beklentimizdir. Umarım önümüzdeki dönemde bu konuda yapıcı bir adım görür ve Türkiye-Suriye normalleşmesini inşa ederiz. Çünkü o bölgedeki istikrarsızlık bir bataklığın sinekleri topladığı gibi terör örgütlerini, kirli emelleri olanları oraya biriktirdi. Onları dağıtmanın yegane yolu o bataklığı kurutup orayı gül bahçesine çevirmekten geçer. Rusya’nın Suriye yönetimi üzerindeki etkisi herkesin malumu.
Sayın Putin ile tüm bu konuları, bizim durduğumuz noktayı, beklentimizi konuştuk. Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu. Sayın Putin, Esad'a bu adımı atması için herhangi bir çağrıda bulunur mu? Onu da zamana bırakıyoruz.
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