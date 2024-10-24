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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

17:2324/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya temasları sonrası yurda dönüşünde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapıldı. Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Zirvenin ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönerek güvenlik toplantısı düzenledi.

TUSAŞ saldırısı ele alındı

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

Zirvenin ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Kimler katıldı?

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde önemli açıklamalar: TUSAŞ saldırısı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nden önemli mesajlar verdi. TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının Türkiye'nin kararlılığını perçinlediğini söyleyen Erdoğan, "Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum. TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır" dedi. İsrail'in bölgesel saldırılarına da değinen Erdoğan, "Orta Doğu'da akan kan durmadıkça barış ve kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz" şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan Erdoğan, BRICS'e üye ülkelere de İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik başlatılan girişime destek çağrısında bulundu.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Güvenlik Zirvesi
#TUSAŞ

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