TUSAŞ şehitlerine veda: Dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandılar

Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki en büyük ve en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretim kapasitelerinin geliştirilmesi açısından stratejik bir role sahip. Türkiye'nin beşinci nesil yerli savaş uçağı olan MMU ve TÜRKSAT gibi hem askeri hem de sivil havacılık ve uzay alanında birçok stratejik projenin yürütüldüğü TUSAŞ, yerli, milli ve bağımsız teknolojilere sahip olunmasında ve uluslararası arenada rekabet edebilmesinde kritik bir aktör....