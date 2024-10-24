TUSAŞ şehitlerine veda: Dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandılar

Türkiye şehitlerini uğurladı. Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi A.Ş'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından şehitler için tören düzenlendi. Hain saldırıda şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Arslan ve Cengiz Coşkun düzenlenen törenin ardından dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
Savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine düzenlenen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı.
Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.
TUSAŞ şehitlerine veda
Şehitlerin kimlikleri ve görevleri belli oldu
TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlik Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit olmuştu.