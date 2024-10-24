Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde önemli açıklamalar: TUSAŞ saldırısı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nden önemli mesajlar verdi. TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının Türkiye'nin kararlılığını perçinlediğini söyleyen Erdoğan, "Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum. TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır" dedi. İsrail'in bölgesel saldırılarına da değinen Erdoğan, "Orta Doğu'da akan kan durmadıkça barış ve kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz" şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan Erdoğan, BRICS'e üye ülkelere de İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik başlatılan girişime destek çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu"nda konuştu.
Burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, misafirperverliği ve daveti için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti ve kendisini başarılı ev sahipliği dolayısıyla kutladı. Erdoğan, ocak ayı itibarıyla dönem başkanlığını üstlenecek Brezilya'ya şimdiden başarılar diledi.
"Fevkalade isabetli buluyoruz"
Erdoğan, ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, zirve için belirlenen "adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi" temasını bu nedenle fevkalade isabetli bulduklarını söyledi.
Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği bugünün şartlarında ikinci dünya savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmaların kendilerinden bekleneni veremediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mezalimi daha da ileriye taşımıştır"
Küresel bir adil düzen ve kalkınmanın ancak sınırlar ötesinde huzur ve güvenliğin tesisiyle mümkün olabileceğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
Toplantının insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen ve zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini Rusça teşekkür ederek tamamladı.
Oturum öncesinde Erdoğan, diğer liderlerle aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, platforma gelişi sırasında devlet başkanlarını selamlarken, ön sırada yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Ould Ghazouani ile tokalaştı.