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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nguesso ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nguesso ile görüştü

13:0224/10/2024, Perşembe
DHA
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Erdoğan, ikili temasları kapsamında ise Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.
Erdoğan, ikili temasları kapsamında ise Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.

BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında önce aile fotoğrafı çekiminde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirveye katıldı.

Erdoğan, ikili temasları kapsamında ise Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kazan
#Kongo
#Denis Sassou Nguesso

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