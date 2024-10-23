Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü: Saldırıyı lanetliyorum şehitlerimize rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi için bulunduğu Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
İkili temaslar sırasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik saldırısına ilişkin de konuştu.
'4 ŞEHİDİMİZ 14 YARALIMIZ VAR'
Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşmenin basına açık kısmında, BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Oturumu'na daveti ve ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti, Astana'daki görüşmenin ardından Putin ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İki ülke arasında banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
Putin görüşmeden önce yaptığı konuşmada, Türkiye'nin BRICS'le işbirliği konusuna ilgi gösterdiğini belirterek, "Avrasya Kıtası'nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan ülkenizin otoritesi ve özel jeopolitik rolü göz önüne alındığında burada önemli fırsatlar görüyoruz." dedi.
Rusya ve Türkiye'nin iyi komşuluk ve yapıcı ilişkilere sahip olduğunu belirten Putin, bu ilişkilerin çok sayıda alandaki uzun yıllara dayanan ortaklık tecrübesine dayandığının altını çizdi.
Bugünkü görüşmede, ticaret ve teknoloji alanındaki işbirliğinin etkinliğini artırmayı istişare edeceklerini ifade eden Putin, bu alanda iki ülkenin hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirtti.
İki ülke ticaret hacmi 55,4 milyar dolara ulaştı
Putin, Rus şirketlerinin Türkiye'nin metalürji ve otomotiv imalat sektörlerinde önemli projeleri hayata geçirdiğini söyleyerek, Rusya'nın da Türkiye'nin doğal gaz alanında güvenilir bir tedarikçi olmaya devam ettiğini söyledi.
Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar arasında Ruslar ilk sırada
Putin, turizmde de geçen yıl 6,3 milyon Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ederek bu alanda ilk sırayı aldığını söyledi.
İki ülkenin doğal afetler noktasında da yakın işbirliği yaptığını kaydeden Putin, geçen yıl Rus uçaklarının Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.
Orta Doğu ve Ukrayna konuları
Uluslararası gelişmeleri de bugün istişare edeceklerini belirten Putin, şöyle konuştu:
"Bu etkinliğe katılımınız, Türkiye'nin modern dünyanın acil sorunlarını çözmede oynadığı önemli rolü yansıtacaktır. Şu anda en acil konu, Orta Doğu'daki durumun trajik bir şekilde gelişmesidir. Rusya ve Türkiye'nin bu konulardaki ilkeli pozisyonları birbirine çok yakındır ve Arap-İsrail çatışmasının kalıcı bir siyasi ve diplomatik çözümünü yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan genel olarak kabul görmüş iki devletli formül temelinde görüyoruz."
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Suriye'deki barış sürecinin yanı sıra Ukrayna'daki durumu da istişare edeceklerini söyledi.