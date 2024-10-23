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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tataristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tataristan'a gitti

10:4723/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, uğurlamaya gelenlere el salladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, uğurlamaya gelenlere el salladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Tataristan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, BRICS Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 10.35'te Tataristan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a gitti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Tataristan
#BRICS

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