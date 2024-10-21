BRICS genişlemeyi görüşecek

Batı’nın kurumlarına alternatif olarak görülen BRICS, Tataristan’ın başkenti Kazan’da toplanıyor. Genişleme, finans, teknoloji ve gıda ticareti konularının ele alınacağı toplantıda 23-24 Ekim’de liderler zirvesi yapılacak. Zirvenin ev sahibi Rusya, organizasyona Türkiye’nin de katılım yapmak için başvurduğunu açıklamıştı. Türkiye’nin BRICS’e üye olması gerektiğini sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Kazan’daki zirveye katılması bekleniyor.





BİR ÇOK ÜLKE SIRADA

BRICS’e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var. Türkiye de BRICS’e üyelik için başvurdu. Geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye’nin tam üyelik için başvurduğunu belirtmiş, Ankara’nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söylemişti. Bu yıl 16’ncısı yapılacak zirvede finans, teknoloji ve gıda ticareti konularının yanı sıra genişleme politikaları da önemli bir başlık olacak.





GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRECEK

9 üyeli BRICS dünya gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde 36’sını temsil ediyor. BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yüzde 46’sından fazlasını oluştururken, dünya petrol üretiminin yüzde 40’ndan ve dünya doğal gaz üretiminin yüzde 36’sından fazlasını üretiyor. BRICS’in bu potansiyeli ile dünya ekonomik güç dengesini önemli ölçüde değiştirebilecek gücü bulunduğu belirtiliyor. Üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.





Rusya’dan küresel finans önerisi

Haziran 2006’da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010’da Güney Afrika’nın, bu yıl ise Mısır, Etiyopya, İran ve BAE’nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi. Batı’nın tek taraflı ekonomik iş birliğine alternatif olarak ortaya çıkan BRICS’de ev sahibi Rusya’nın üye devletlere yeni bir ‘küresel finans sistemi’ modeli sunacağı bildirildi. Yeni küresel finans sisteminin, ABD dolarının hakimiyetine son verme amacı taşıdığı kaydedildi.











