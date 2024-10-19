Elektro-optikte rekabet atağı

Türk savunma sanayisi, elektro-optik sektöründe rekabet ortamının güçlendirilmesi ve sektördeki firmaların yeteneklerinin envantere alınması için önemli adımlar atıyor. Aselpod, Cats ve Aselflir gibi sistemlerle rakiplerine gözdağı veren Türkiye, sektördeki mevcut yeteneklerin belirlenmesi ve envanter çalışmasının yapılması, mükerrer yatırımların önlenmesine ve maliyetlerin düşürülmesini sağlıyor. Bu kapsamda, YETEN üzerinden elektro-optik alanında çalışan firmaların teknolojik yetkinlikleri değerlendirilecek ve mevcut envanter çalışmaları güncellenecek.





HEDEFLEMEDE YÜKSEK BAŞARI

ASELPOD Hedefleme Sistemi Projesi, muharip uçakların gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda hassas taarruz kabiliyetlerini artırmak amacıyla geliştirildi. Tamamen milli imkânlarla üretilen bu sistem, yurt içi ve yurt dışı teslimatlarla Türk savunma sanayisinin başarısını pekiştiriyor. Proje kapsamında, tedarik zorlukları yaşanan birçok kritik bileşen de yerlileştirildi ve dışa bağımlılık azaltıldı.





KEŞİFDE YENİ YETENEKLER

Türkiye'nin İnsansız Hava Araçları (İHA) için geliştirilen Cats Keşif ve Gözetleme Sistemi, yurt içi ve yurt dışı teslimatlarına devam ederken, Aselflir-500 ve Aselflir-600 projeleri de birçok farklı platform için geliştiriliyor. Özellikle Male İHA, Akıncı, Aksungur gibi yüksek irtifa İHA platformları ile Atak helikopterleri ve Meltem Deniz Karakol Uçakları için geliştirilen bu sistemler, Türkiye’nin keşif ve gözetleme yeteneklerini üst düzeye taşıyor.





ZIRHLIDA 360 DERECE GÖRÜŞ

Altay tankı, Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ve Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) projeleri kapsamında geliştirilen termal ve gündüz kameraları, tank ve zırhlı araçların gündüz ve gece operasyon kabiliyetlerini artırıyor. Yerli 360 derece gözetleme sistemleri, uzaktan kumandalı silah sistemleri ve sürücü görüş sistemleri gibi entegre çözümler, envanterdeki zırhlı araçların farkındalık ve savunma kabiliyetlerini üst düzeye çıkarıyor.





DENİZDE YÜKSEK PERFORMANS

Deniz platformları için geliştirilen Denizgözü-Ahtapot, Denizgözü-Martı, Orfoz ve Kırlangıç sistemleri ile denizaltılarda kullanılan DEPETEK termal kamera sistemi, Türkiye’nin deniz savunma gücünü daha da artırıyor. Deniz platformlarındaki bu yerli çözümler operasyonel başarılara katkı sağlıyor.





HAVADA PİLOTLARA NET GÖRÜŞ

Savunma sanayisi, pilotlar için gece görüş gözlüğü ve keskin nişancılar için lazer mesafe ölçer cihazlarını da milli imkânlarla geliştirerek teslim etmeye devam ediyor. Yerli ve taşınabilir elektro-optik sistemler (dürbün, nişangâh), lazer işaretleyici ve gece görüş sistemleri sahadaki askerlerimize önemli bir avantaj sağlıyor.



