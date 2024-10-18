Amerikan basını 'Ordularını Türk silahlarıyla donattılar' deyip MPT-76'yı mercek altına aldı: Öldürücü gücü artıracak

Tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışan MPT-76, farklı coğrafyalarda ordu birliklerine önemli hizmetler vermeye devam ediyor. NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, Amerikan savunma dergisinin radarına girdi. The Defense Post'ta yer alan habere göre, Kamerun Silahlı Kuvvetleri, özel kuvvetlerin, Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ile ‘öldürücü gücünü artırdığını' açıkladı. Haberde ayrıca, kullanım kolaylığı sağlayan silahın etkin ve caydırıcı bir askeri ekipman olduğu ifade edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından geliştirilen silahın, 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebildiği belirtilen haberde ayrıca 2000'li yılların sonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen MPT-76'ların, AR-15 tüfeğine benzetildiği ifade edilirken, görsel olarak ise Alman yapımı HK-417'ye benzediği aktarıldı.
Terörle mücadelede önemli bir güç
MPT-76 saldırı tüfeklerinin, hükümetin yedi yıldan fazla bir süredir ayrılıkçı isyancılarla mücadele ettiği Kamerun'daki isyan karşıtı operasyonları güçlendirmesinin beklendiği vurgulanan haberde, MPT-76'ların terörle mücadele alanında ordu için önemli bir kazanım olduğu dile getirildi.
ABD'de istedi
Sınıfında dünyanın en iyisi
MPT-76 nedir, ismi nereden geliyor?
MPT-76'nın özellikleri
- Ağırlık: 4,1 kg. (aksesuarsız)
- Uzunluk: 920 mm (Dipçik kapalı, 16" namlu)
- Dağılım: Azami 4 MOA / 100 metre
- Etkili Menzil: 600 metre
- Şarjör Kapasitesi: 20 (Kompozit Şarjör)
- Namlu Boyu: 406 mm - 16"
- Namlu Ömrü: 12.000 Atım (min.)
- Kalibre: 7,62 x 51 NATO
- Atış Hızı: 650 atım/dakika
- Mermi Çıkış Hızı: 800 m/s
- Dipçik: Ayarlanabilir, 12 kademeli
- Tasarım ve Geliştirme: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
- Üretici Kuruluş: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
MKE’nin geliştirdiği milli tüfekler
Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın farklı tiplerdeki tüfek ihtiyacına binaen Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından çok sayıda milli tüfek geliştirildi ve/veya üretildi.
NATO standartlarında piyade tüfekleri için bin mermi atımında ‘boş kovan sıkıştırma’, ‘mermiyi yuvadan dışarı atmama’ gibi 8 basit hata normal karşılanıyor. Ancak MPT 76’da bu rakam 1000 mermide 3 basit hataya düşürülerek bir rekor kırıldı.