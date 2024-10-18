Amerikan basını 'Ordularını Türk silahlarıyla donattılar' deyip MPT-76'yı mercek altına aldı: Öldürücü gücü artıracak

Amerikan savunma dergisi The Defense Post, Türk yapımı MPT-76'ları mercek altına aldı. Haberde söz konusu silahın başta özel kuvvetler olmak üzere Kamerun ordusunun 'öldürücü gücünü artırdığı' vurgulandı. MPT-76'ların teknik özelliklerine de yer verilen haberde, "Dörtlü Picatinny rayına ve geri çekilebilir polimer dipçiğe sahip olan silah, kompaktlık ve gelişmiş kullanım kolaylığı sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından geliştirilen silahın, 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebildiği belirtilen haberde ayrıca 2000'li yılların sonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen MPT-76'ların, AR-15 tüfeğine benzetildiği ifade edilirken, görsel olarak ise Alman yapımı HK-417'ye benzediği aktarıldı.





The Defense Post'taki haberde, MPT-76'ların özelliklerine yer verilirken şarjörünün 20 mermi alabildiği ve atış hızı dakikada 650 mermi olduğu ifade edildi. Ayrıca, üç farklı namlu uzunluğu bulunan MPT-76'nın, Kamerun'un yanı sıra Azerbaycan, Senegal ve Somali'de de kullanıldığı belirtildi.

Terörle mücadelede önemli bir güç

MPT-76 saldırı tüfeklerinin, hükümetin yedi yıldan fazla bir süredir ayrılıkçı isyancılarla mücadele ettiği Kamerun'daki isyan karşıtı operasyonları güçlendirmesinin beklendiği vurgulanan haberde, MPT-76'ların terörle mücadele alanında ordu için önemli bir kazanım olduğu dile getirildi.

ABD'de istedi

Tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen MPT-76 eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışan MPT-76, NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçti. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen milli piyade tüfeği MPT-76'ya ABD, Şili, Azerbaycan gibi ülkelerden talep olduğu bildirildi

Sınıfında dünyanın en iyisi

Türkiye'nin son yıllarda ürettiği en önemli silahlardan MPT-76'nın sayısız özelliğine bir yenisi daha eklendi. 500 gram hafifletilen silah sınıfında dünyanın en iyisi olma özelliğini korudu. Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda sıcak soğuk demeden üstün performansla atış yapan milli piyade tüfeği tüm test aşamalarını başarıyla tamamladı.

MPT-76 nedir, ismi nereden geliyor?

MKEK MPT-76, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı'nın oluşturduğu Modern Piyade Tüfeği projesi kapsamında üretilmiş bir piyade tüfeğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan 500.000 HK G3 tüfeğinin yerini alacaktır. MPT kısaltması Milli Piyade Tüfeği sözünün baş harflerinden esinlenerek verilmiştir.

MPT-76'nın özellikleri

Tüfeğin en dikkat çeken özelliklerinden birisi atış hızı. 4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Dakikada 650 atım yapabilen tüfek, bu özelliğiyle de ilgileri üzerine topluyor.





Ağırlık: 4,1 kg. (aksesuarsız)

Uzunluk: 920 mm (Dipçik kapalı, 16" namlu)

Dağılım: Azami 4 MOA / 100 metre

Etkili Menzil: 600 metre

Şarjör Kapasitesi: 20 (Kompozit Şarjör)

Namlu Boyu: 406 mm - 16"

Namlu Ömrü: 12.000 Atım (min.)

Kalibre: 7,62 x 51 NATO

Atış Hızı: 650 atım/dakika

Mermi Çıkış Hızı: 800 m/s

Dipçik: Ayarlanabilir, 12 kademeli

Tasarım ve Geliştirme: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Üretici Kuruluş: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

MKE’nin geliştirdiği milli tüfekler

Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın farklı tiplerdeki tüfek ihtiyacına binaen Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından çok sayıda milli tüfek geliştirildi ve/veya üretildi.





NATO standartlarında piyade tüfekleri için bin mermi atımında ‘boş kovan sıkıştırma’, ‘mermiyi yuvadan dışarı atmama’ gibi 8 basit hata normal karşılanıyor. Ancak MPT 76’da bu rakam 1000 mermide 3 basit hataya düşürülerek bir rekor kırıldı.







