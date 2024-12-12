En güçlü hava savunma sistemleri açıklandı: Türkiye zirveye yaklaştı

Hava savunma sistemleri, günümüzde ulusal güvenlik politikalarının en kritik unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu teknolojiler, ülkelerin hava sahasını korumak, olası düşman saldırılarını önlemek ve stratejik üstünlük elde etmek için tasarlanmıştır. Modern hava savunma sistemleri; radarlar, füzeler, elektronik harp sistemleri ve komuta kontrol altyapısından oluşan entegre yapılarıyla dikkat çeker. Özellikle balistik füze tehditleri, insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçaklarına karşı etkili koruma sağlayan bu sistemler, hem savunma hem de caydırıcılık açısından büyük önem taşımaktadır.