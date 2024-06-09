Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak sorusuna ilişkin araştırmalar Haziran ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde kamu çalışanları tarafından hızlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kamu İşçilerine ilave tediye ödeme tarihleri netleşti. Tediye ödemelerinin ilki 26 Ocak'ta ödenmişti. Kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı ile ikinci yarısı verilecek ilave tediye ödeme tarihleri merak ediliyordu. Peki ilave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödeme yapılacak?
İlave tediye ödeme tarihleri 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre belli oldu. Tediye, işçilerin ekonomik durumlarını iyileştirmek ve çalışma motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan bir ödemedir.
Kamu işçilerine verilecek ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Peki ilave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak, kaç lira ödeme yapılacak?
2024 tediye ödemeleri ne zaman yatacak?
Kamu işçilerine yapılan tediye ödemelerinin 2024 yılı içerisinde hangi tarihlerde yapılacağı duyuruldu.
İlk tediye ödemesi 26 Ocak'ta yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ikinci ilave tediye ödemesi ise 5 Nisan tarihinde yapıldı. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024’te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta verilecek.
2024 Tediye ödemesi ne zaman?
2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete yayımlandı. Böylelikle 6772 kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere verilecek ilave tediye ödeme takvimi netleşti. Devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da, diğer yarısı 13 Aralık'ta verilecek.
Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olarak belirlendi. En düşük ödeme 3 bin 100 lira oldu. Brüt 15 bin lira maaş alan bir işçiye ise 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira ödendi.
Kamu işçileri, 52 gün üzerinden en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ilave tediye ikramiyesi aldı.
İlave tediye ödemesi kime yapılıyor, tediye alma şartları neler?
İlave tediye, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere her yıl iki kez olmak üzere yapılan bir ek ödemedir. 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir.
İlave tediye ödemesinden yararlanabilmek için işçinin;
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışıyor olması,
6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan bir işyerinde çalışıyor olması,
En az bir tam yıl çalışma koşulunu yerine getirmiş olması,
İş akdinin devam ediyor olması gerekmektedir.
Tediye ödemesi nasıl hesaplanır?
İlave Tediye ve İkramiyenin Hesaplama Formülü
İlave tediyenin hesaplama formülü aşağıda belirtilmiştir:
26 (gün) x 2 (adet) x 7,5 (günlük çalışma saati)= 390 saat
Yıl içinde tam olarak çalışmış olanlara 390 saat ilave tediye ödenecektir.
Yıl içinde eksik çalışmış olanlara (çalıştığı gün sayısı x 390 saat / 365 gün) / 7,5 saat kadar ödenecektir.
Örnek 1: 2018 yılında tam çalışan bir işçiye ödenecek tediye gün sayısı (çalıştığı gün sayısı x 390 saat / 365 gün) / 7,5 saat
(365 x 390 / 365) / 7,5 = 52 gün (52 çıplak yevmiyesi, her bir taksit tutarı 52:4=13 çıplak yevmiyesi)
İlave tediye ve ikramiye hesabında aşağıdaki ücret türleri dikkate alınmaz:
Fazla mesai,
Evlilik zammı veya primi,
Çocuk zammı veya primi,
Ayni yardımlar,
Hafta tatil ücreti,
Genel tatil ücreti,
Esas ücrete munzam tediyeler,
Harcırah.