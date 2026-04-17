ABD Suriye'deki üslerinden tamamen çekildi

ABD Suriye'deki üslerinden tamamen çekildi

22:32 17/04/2026
Suriye'deki ABD askerleri (Foto: Arşiv)
Suriye'deki ABD askerleri (Foto: Arşiv)

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki önemli üslerin devir tesliminin tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 2 bin askerden oluşan ABD birlikleri, şubat ayından itibaren bölgeden çekilmeye başlamıştı.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı'nın planlı ve koşullara bağlı geçiş sürecinin bir parçası olarak Suriye'deki tüm önemli üslerimizin devrini tamamladı." ifadesini kullandı.

"ABD yerel ortakları desteklemeye devam edecek"

"DEAŞ'ın yenilgisini sürdürmenin bölge genelinde güvenliği artırmak için hayati önem taşıdığını" belirten Hawkins, ABD güçlerinin yerel ortaklar tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarını desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Şubattan bu yana bölgeden çekiliyorlar

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında görev yapan ve yaklaşık 2 bin askerden oluşan ABD birlikleri, şubat ayından itibaren bölgeden çekilmeye başlamıştı.

Son konvoy iki gün önce ayrıldı

Asker ve teçhizatın son konvoyu 16 Nisan'da Kasrak Hava Üssü'nden ayrılmıştı.

Yılın başlarında 5 bin 700'den fazla DEAŞ'lı, Suriye'deki gözaltı tesislerinden Irak'a transfer edilmişti.



İstanbul’da pazar günü yola çıkacaklar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak