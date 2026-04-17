Trump: İran ile anlaşma tamamlanana kadar abluka sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ve İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bölgenin ticari trafiğe hazır olduğunu belirten Trump, Tahran yönetimine yönelik baskının ise nihai anlaşma sağlanana kadar azalmayacağını bildirdi. Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı ticarete ve tam geçişe tamamen açık ve hazırdır. Ancak İran ile anlaşmamız yüzde 100 tamamlanana kadar, deniz ablukası sadece İran'ı kapsayacak şekilde tüm gücü ve etkisiyle devam edecektir. Maddelerin çoğu zaten müzakere edildiği için bu süreç çok hızlı ilerleyecektir.”