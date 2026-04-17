Trump: İran ile anlaşma tamamlanana kadar abluka sürecek

17:0517/04/2026, Cuma
DHA
Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrası yeni açıklama: Ülkeye yönelik abluka devam edecek
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere tamamen açıldığını ancak İran ile anlaşma sağlanana kadar bu ülkeye yönelik ablukanın devam edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ve İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bölgenin ticari trafiğe hazır olduğunu belirten Trump, Tahran yönetimine yönelik baskının ise nihai anlaşma sağlanana kadar azalmayacağını bildirdi. Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı ticarete ve tam geçişe tamamen açık ve hazırdır. Ancak İran ile anlaşmamız yüzde 100 tamamlanana kadar, deniz ablukası sadece İran'ı kapsayacak şekilde tüm gücü ve etkisiyle devam edecektir. Maddelerin çoğu zaten müzakere edildiği için bu süreç çok hızlı ilerleyecektir.”


Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Nisan Cuma maç programı