"Gülistan Doku'ya dair herhangi bir vizit veya LOG bilgisine ulaşılamamıştır. Bu husus firmamızca tekrar incelenmiş ve o tarihte herhangi bir LOG bilgisi olmadığı görülmüştür. 31 Aralık 2019 ila 31 Ocak 2020 arasında diğer firma tarafından Tunceli Devlet Hastanesine HBYS sistemi hizmeti verilmekteydi. HBYS sisteminde yer alan işlemlere ilişkin LOG kaydının bulunması gerekliyken bu tarihlere ait herhangi bir LOG kaydının bulunmaması hayatın olağan akışına aykırı olup profesyonel ve detaylı bir çalışma ile özellikle bu tarih aralığındaki LOG kayıtlarının kasıtlı bir biçimde silindiği tarafımızca değerlendirilmiştir. İlgili LOG kayıtları ancak bu yazılımın ana kodlarına sahip ve bu yazılımı kullanmayı bilen profesyonel düzeyde yazılım bilgisi içeren şahıslar tarafından çeşitli doğrulamalar yapılarak kasıtlı ve yoğun bir şekilde emek harcayarak silinebilmektedir. Dolayısıyla silinen kayıtların geri getirilme ihtimali ve imkanı mevcut değildir. Sonuç olarak 31 Aralık 2019 tarihine ait sistem LOG'larının bulunmaması olağan bir durum olarak değerlendirilememekte, ilgili güne ait LOG kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahaleyle silindiği anlaşılmaktadır."