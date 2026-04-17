Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girdi.
Soruşturma kapsamında 7 Ocak 2020'de tutulan tutanakta, Doku'nun POLNET ile TEMBİS Sağlık Bilgileri Sorgulama kayıtlarında 31 Aralık 2019'da saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş kaydının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
POLNET kayıtlarının resmi kayıt olduğu ve hata ihtimali olmayacağının dikkate alındığı aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:
Başsavcılıkça ilgili firmaya yönelik yazılan yazı
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, diğer firmaya yazılan yazıda, bazı hususlara ilişkin anlaşılabilir ve net bilgiler verilmediğinin anlaşıldığı belirtildi.
Belirtilen güne dair 09.00 ile 11.00 arasında hasta cihaz giriş kaydı yapan cihaz ve kullanıcı bilgilerinin istenildiği yazıda, Doku'nun hamileliği iddialarıyla ilgili ise şu bilgiler yer aldı:
Tunceli Devlet Hastanesinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 12 Ekim 2020 tarihli yazısına verdiği cevapta ise "Gülistan Doku'nun kayıtlarımız tetkikinde 31 Aralık 2019'da hastanemizde herhangi bir girişinin olmadığı tespit edilmiş olup, bugüne kadar tedavi olduğuna dair belgeleri sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.