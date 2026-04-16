Gülistan Doku soruşturması: Polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden polislikten ihraç Gökhan Ertok sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ertok verdiği ifadesinde, "Gülistan Doku'nun SİM kartındaki verileri silmemi Vali Sonel istedi, kartı koruması getirdi." dedi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen eski polis Gökhan Ertok tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan 4 zanlıdan eski polis memuru Gökhan Ertok, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
"Verileri silmemi Vali Sonel istedi"
Ertok verdiği ifadesinde eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i işaret ederek, "Gülistan Doku'nun SİM kartındaki verileri silmemi Vali Sonel istedi, kartı koruması getirdi." dedi.
Polislikten ihraç edilen Ertok'un, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia ediliyor.
Adliyeye sevk edilen Erdoğan E, Savaş G. ve Süleyman Ö'nün savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.