Yüksek karlı gizli fon davası İstinaf'tan döndü: Seçil Erzan hakkındaki ceza bozuldu

20:3017/04/2026, Cuma
DHA
Hakkında 102 yıl hapis cezası kararı verilen Seçil Erzan.
Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı olarak bilinen davada, sanık Seçil Erzan’a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından bozuldu. Karara gerekçe olarak, 'yargılama sürecinde bazı usul hükümlerinin uygulanmaması' gösterildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Seçil Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bunun da denetimi zorlaştırdığını belirterek istinaf başvurularını yerinde buldu.

Yargılama sürecinde bazı usul hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çeken daire, kararın bozulmasına hükmetti.

Dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

Öte yandan daire, bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını da usul eksiklikleri nedeniyle bozarken, bazı sanıklar yönünden verilen kararları ise hukuka uygun buldu.



#Seçil Erzan
#Yüksek Karlı Gizli Fon
#İstinaf Mahkemesi
#İstanbul
