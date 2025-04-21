Seçil Erzan'ın yargılandığı davada erteleme kararı

Seçil Erzan'ın kendisine, "Hastane masrafın oluyor. Gel paranı Denizbank'ın özel ve gizli fonuna yatıralım" dediğini iddia ederek şikayetçi olan Nuray Şengüler, "Seçil Erzan'a iki kere para verdim. Geri ödeme almadım. Suçsuz olan benim, ama neredeyse biz suçlu olduk. Beş kuruşsuz kaldım. Kocamı hastaneye götüremedim. Hastam öldü. Paramdan oldum" dedi. Cevabı sorulan Seçil Erzan ise, "Nuray, 28 Şubat'ta 650 bin TL verip 750 bin aldı. Daha sonra tekrar para verdi. 2 milyon TL olarak geri aldı" dedi.

Duruşmada savunma yapan sanık Seçil Erzan, "11 Nisan 2023 tarihinden beri tutukluyum. Yargılama sürecinin başlamasından itibaren hukuki, gerçek bir savunma yapılamadığını düşünüyorum. Gerekli hukuki desteği almadım. Olayların tamamında hiçbir zaman kendime veya bir başkasına fayda sağlayayım diye düşünmedim. Planlı, sistematik bir şekilde ödeme yaptığım bir sistemim yok. Kime ne ödediğim konusunda, ne kadar menfaat sağladığımla ilgili bir sisteme sahip değilim. Olayların tamamı gerçekleşirken hiçbir zaman, 'Paraları alayım, toplayayım, biriktireyim, kaçayım' gibi bir amacım olmadı. Hep eksildim, bütün raporlarla sabit. Mal varlığımı satıyorum, kredilerimi ödüyorum. Ödeme aldıktan sonra hiçbir zaman ödememek için inkar da etmedim. Benim bu dosyadaki toplam zarar tutarım 19 milyon dolar. Gerçekten profesyonel tefecilik yapan kişilerden müştekiler var. Ben Nuray Şengüler'in de iradesini yanıltmadım. 'Dolandırıcı' adlandırması bana çok ağır geliyor, kaldıramıyorum. Kaçmam gibi bir durum olamaz. Ben annemi bırakamam zaten. Artık dayanamıyorum. Gerekiyorsa günde 5 kere imza atarım" dedi.