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Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: 20 yıl hapsi isteniyor

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan hakkında yeni bir dava açıldı. Erzan'ın ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenirken, 2 kişinin ise Erzan'a tefecilik yaptığı iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

15:15 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:17 - 25/07/2024 Perşembe
AA
Seçil Erzan ve iki sanık, 4 Ekim'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Seçil Erzan ve iki sanık, 4 Ekim'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan "sanık", Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani ise "müşteki-sanık" olarak yer aldı.


İddianamede Erzan'ın, Denizbank'ın bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kar getirdiğini söyleyerek, Haghani ve Arslan'ı bu fona para yatırmaya ikna ettiği, Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar aldığı anlatıldı.


"Defalarca para karşılığı faiz almıştır''

İlerleyen süreçte taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği vurgulanan iddianamede, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında müştekilerden kazanç karşılığında ödünç para aldığına işaret edildi.


İddianamede, Erzan'ın savcılıkta alınan ifadesinde, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu" dediği aktarıldı.


Aslan'ın birden çok kez yüklü miktarda parayı Erzan'a verdiğini beyan ettiği, Haghani'nin ise ifadesinde Erzan'ın Aslan'dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığını, bu parayı Erzan'ın evine kendisinin götürüp bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar para verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar ana parasını alamadığını söylediği iddianamede yer aldı.



Erzan'a 20 yıla kadar hapis talebi

Erzan'ın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Aslan ve Haghani'nin ise "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.


Sanıklar, 4 Ekim'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



#Seçil Erzan
#yüksek karlı gizli fon
#adliye
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