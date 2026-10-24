Çarşaf koptu: Yurttan kaçtılar evde kilitli kaldılar, 16 yaşındaki iki genç kızın kaçış girişimi kanlı bitti

BEDAŞ'tan dev kesinti uyarısı: 9 saat sürecek! İşte listedeki 13 ilçe

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan 13 ilçesinde 25 Ekim Pazar günü planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde kesintiler gece yarısı saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 8-9 saate kadar sürecek.