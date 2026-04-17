Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 2-2

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.





Çaykur Rizespor, maçın 47. dakikasında Ali Sowe ile öne geçti. Samet Akaydın'ın 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesinin ardından sarı-lacivertliler baskısını arttırdı. Tedesco'nun öğrencileri 80. dakikada penaltıdan Talisca ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu'yla golleri buldu. Rizespor, 90+8. dakikada Sagnan ile Kadıköy'den puanı almayı başardı.





Son dakika yenilen golde sarı-lacivertli takımın Brezilyalı kalecisi Ederson büyük bir hataya imza attı.





Bu beraberlikle puanını 67 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı. Rizespor ise puanını 37'ye yükseltti.





Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu tek değişik yaptı.





İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada cezalı Jayden Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de tercih etti.





Çaykur Rizespor karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan genç teknik adam, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta sahada N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev yaparken hücumda Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Sidiki Cherif şans buldu.





Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek soyundu.





Skriniar ilk 11'de





Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, maça ilk 11'de başladı.





Hafta içindeki tüm antrenmanlarda aktif dinlenme uygulayan ve son antrenmanın da ilk bölümünde takımla çalışan Skriniar, ilk 11'de değerlendirildi.





3 isim oynamadı





Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.





Sarı-lacivertlilerde cezalı Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Marco Asensio ile Edson Alvarez karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.





İsmail takıma döndü





Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna yazıldı.





Milli oyuncu, maça yedek kulübesinde başladı ve 70. dakikada oyuna dahil oldu.





Sarı kart sınırındakiler kartsız tamamladı





Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular karşılaşmada kart görmedi.





Müsabaka sınırda bulunup ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeden maçı tamamladı.





Oyuna daha sonradan dahil olan sınırdaki diğer isimler Anthony Musaba ve Mert Müldür de cezalı duruma düşmedi.

Maçın önemli dakikaları





23. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Laçi direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.





29. dakikada orta alanda topla buluşan Ali Sowe'un ceza alanın önünden sert şutunda kaleci Ederson, uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.





42. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Brown'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.





Maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.





47. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Savunmada kaptığı topla rakip ceza alanına gelen Augusto, sol kanattaki Mihaila'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Sowe, kale sahası önünden topu filelerle buluşturdu: 0-1.





69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı oyuncunun sert vuruşunda kaleci Fofana topu kornere yolladı.





72. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki mücadelede Talisca'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, Samet Akaydin'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.





74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Skriniar'ın indirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası üzerindeki İsmail Yüksek boşta kalan meşin yuvarlağa sert vurdu ancak üstten dışarı gönderdi. VAR uyarısı sonrasında bu pozisyonu yeniden izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Taylan Antalyalı'nın Talisca'ya yaptığı müdahale sebebiyle 78. dakikada penaltıya karar verdi.





80. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-1.





86. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın pasında sağdan ceza sahasına giren Musaba, arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.





90+8. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Kaleci Fofana'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, boşa çıktı. Sagnan'ın aşırtma kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.





Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.















